Ucraina: 2791 studenti accolti in scuole dell'Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Sono 2.791 gli studenti ucraini accolti nelle scuole dell'Emilia-Romagna. E' il dato fornito da Bruno Di Palma, vice direttore dell'Ufficio scolastico regionale, ascoltato in commissione scuola del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Bologna (con 714 studenti accolti) è la quarta in Italia dopo Milano, Roma e Napoli. Dopo Bologna, il numero maggiore di studenti è Modena e Reggio Emilia; numeri un po' inferiori in Romagna, mentre nella parte occidentale della regione si registrano 147 ragazzi a Parma e 129 a Piacenza. Di questi circa la metà, 1.350, frequentano la scuola primaria, 528 quella dell'infanzia, 649 le medie e solo 264 le superiori. L'afflusso maggiore è tra i 6 e gli 11 anni. "Ma ce ne sono molti di più - ha spiegato Di Palma - se si considera che almeno il 50% dei rifugiati riguarda minori si pensa a qualche migliaio". Molti studenti sono in Dad con i loro insegnanti "e noi ci attrezziamo per dare aiuto". (ANSA).