Iren: nel trimestre utile netto 118 mln, ebitda +16,2%

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Iren, la multiutility del Nord Ovest, chiude il primo trimestre con risultati positivi e conferma la strategia di crescita "nonostante lo scenario energetico e di mercato". Il margine operativo lordo è pari a 363 milioni di euro (+16,2% rispetto al 31 marzo 2021) e l'utile netto di Gruppo attribuibile agli azionisti a 118 milioni (-1,7%). "Il risultato 2021 - spiega l'azienda - è influenzato da un one-off positivo non ripetibile di circa 12 milioni pre-tasse, mentre il risultato 2022 include l'impatto negativo del Contributo di solidarietà previsto dal Dl Taglia Prezzi stimato pari a 24 milioni. Escludendo gli effetti non ricorrenti su entrambi i periodi l'utile netto di Gruppo attribuibile agli azionisti sarebbe in crescita del 27,2%".

I ricavi consolidati si attestano al 31 marzo a 2,18 miliardi di euro in aumento del 91,8%, grazie soprattutto ai maggiori ricavi energetici, influenzati per circa 900 milioni di euro dall'incremento dei prezzi delle commodities e per circa 28 milioni di euro dall'effetto climatico e dai consumi.

Contribuiscono anche, per 58 milioni di euro, le attività di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici, favorite dalle agevolazioni fiscali (bonus facciate e superbonus 110%).

L'indebitamento finanziario netto si attesta a 2,9 miliardi di euro, in lieve incremento (+1,8%) rispetto al 31 dicembre 2021. Gli investimenti lordi pari a 378 milioni, in crescita di 2,3 volte rispetto al 31 marzo 2021, "sono stati quasi interamente coperti dall'ottimale gestione del capitale circolante netto".

I prossimi mesi - spiega Iren - saranno caratterizzati da un'accelerazione degli investimenti, attesi in forte crescita (+50%) rispetto al 2021. (ANSA).