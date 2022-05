A Cesena festival su ambiente, paesaggio e sostenibilità

(ANSA) - CESENA, 11 MAG - Sarà la città di Cesena a ospitare il primo festival integralmente dedicato ad ambiente, paesaggio e sostenibilità. 'CAP 2030' è organizzato dal 27 al 29 maggio da Casa Bufalini e sarà l'intera città il teatro di molteplici iniziative.

Una tre giorni di approfondimenti e scambi intergenerazionali su ambiente, paesaggio e sostenibilità, con laboratori, attività e iniziative per vivere il territorio assieme ai cittadini e a tanti ospiti. Per sperimentare insieme luoghi inusuali e coltivare buone prassi sostenibili. Il festival porta alla ribalta le proposte arrivate da associazioni e realtà del territorio pubbliche e private. Storie di comunità, relazioni e coesione; economia etica, bene comune e condivisione; valorizzazione delle eccellenze del territorio, dei beni culturali e dell'arte; sostenibilità ambientale ed economia circolare; tutela della salute e sani stili di vita.

Il programma del festival, fra camminate, mostre, spettacoli, eventi per bambini e ragazzi, offre un totale di 36 appuntamenti disseminati in tutto il centro storico di Cesena. Tutti gli eventi sono gratuiti. Gli spettacoli di 'CAP 2030' vedranno la partecipazione di Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni, Giobbe Covatta e Silvia Moroni, Massimo Cirri e Paola Gianotti, Matteo Caccia, Serena Dandini e Orsetta de Rossi: assieme a tante associazioni e realtà cesenati, sono loro a comporre il ricco palinsesto di eventi gratuiti. (ANSA).