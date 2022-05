Covid: in Emilia-Romagna ancora 2.166 casi e 18 morti

Sono 2.166 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 22mila tamponi. Si contano ancora 18 morti, fra i quali un uomo di 58 anni del Piacentino e due uomini di 47 e 59 anni non residenti in regione, il cui decesso è stato registrato a Bologna. Mentre si abbassa ancora il numero dei casi attivi (sono circa 42mila, il 97% dei quali in isolamento domiciliare) crescono di tre unità i ricoverati nelle terapie intensive (che sono 38) mentre i positivi negli altri reparti Covid sino 1.248, dodici in meno di ieri.