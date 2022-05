Stefania Sandrelli inaugura il Cinema Ritrovato a Bologna

Sarà Stefania Sandrelli a inaugurare sabato 25 giugno, a Bologna, in piazza Maggiore, la 36/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato': in programma il nuovo restauro del Conformista di Bernardo Bertolucci, che nel 1970 volle proprio Stefania Sandrelli assieme a Dominique Sanda e Jean-Louis Trintignant in uno dei suoi film visivamente più belli.

'Il Cinema Ritrovato' aprirà ancora una volta le porte del paradiso dei cinefili, con i suoi 500 film proiettati dall'alba al tramonto in 7 sale cittadine, fino alle attesissime proiezioni serali in piazza Maggiore. Una 36/a edizione per il festival promosso dalla Cineteca di Bologna che si svolgerà dal 25 giugno al 3 luglio, segnando un ritorno, dopo due anni comunque vissuti in presenza, alle tradizionali date a cavallo tra giugno e luglio. E per raccontare i temi principali della di questa edizione l'appuntamento è domani, alle 20, al Cinema Lumière, occasione nella quale il pubblico potrà anche partecipare al cine-quiz che mette in palio alcuni accrediti per il festival.

Nel frattempo la Cineteca di Bologna ha svelato i titoli di alcuni capolavori restaurati, tutti in prima assoluta o in prima italiana, che saranno proiettati in piazza Maggiore. Si festeggeranno i 100 anni dalla nascita di Francesco Rosi con la sua versione cinematografica della Carmen di Georges Bizet, i 70 anni del musical Singin' in the Rain di Stanley Donen e Gene Kelly - serate musicali che vanno ad aggiungersi ai già annunciati cine concerti di Nosferatu e Femmine folli e alla proiezione dei Blues Brothers presentato da John Landis - e i 20 anni del Pianista di Roman Polanski. Infine la nuova versione che Francis Ford Coppola ha realizzato del Padrino III, ovvero Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone.

(ANSA).