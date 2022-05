Deteneva materiale pedopornografico, arrestato 50enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 08 MAG - Nel giugno 2015 era stato arrestato - a seguito di un'inchiesta contro la pedopornografia che aveva toccato diverse province italiane - con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico aggravata dall'utilizzo di mezzi per impedire l'identificazione dei dati di accesso ad un rete telematica. Adesso, per il protagonista della vicenda, un 50enne residente a Campagnola Emilia, nel Reggiano, si sono aperte le porte del carcere dove dovrà scontare la pena di 1 anno, 5 mesi e 24 giorni dopo avere già scontato 6 mesi e 6 giorni.

Nel settembre del 2018 il Gip del Tribunale di Bologna lo aveva riconosciuto colpevole del reato a lui contestato condannandolo a 2 anni di reclusione con l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore e curatore e per due anni dagli uffici pubblici. La condanna, confermata nel settembre del 2020 in Appello, era divenuta esecutiva nel 2022 avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso del condannato.

Emesso il provvedimento per la carcerazione dall'ufficio esecuzioni penali della Procura presso il Tribunale di Bologna i Carabinieri di Campagnola Emilia hanno rintracciato il 50enne presso la sua abitazione e lo hanno condotto in carcere a Reggio Emilia. (ANSA).