Annullato concerto a Bologna del pianista Grigory Sokolov

Il concerto del pianista Grigory Sokolov in programma per il 9 maggio all'Auditorium Manzoni di Bologna per la stagione della Fondazione Musica Insieme è stato rinviato a data da destinarsi a causa di una indisposizione che ha colpito l'artista. Musica Insieme comunica anche che gli abbonamenti e i biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data, che verrà comunicata al più presto. Grigory Sokolov, tra i massimi pianisti di oggi, spesso presente nei cartelloni bolognesi, avrebbe dovuto eseguire capolavori dell’Ottocento tedesco: le Variazioni Eroica di Beethoven, gli Intermezzi Op. 117 di Brahms e il ciclo Kreisleriana di Schumann.