Danza: Gala Les Étoiles a Bologna, 'Un ponte per la pace'

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - L'eleganza di Jacopo Tissi, primo italiano a diventare étoile al Bolshoi di Mosca, compagnia che ha abbandonato dopo lo scoppio della guerra, i virtuosismi del collega ucraino Vsevolod Maievskyi, che ha lasciato il Mariinsky di San Pietroburgo. Ma anche il vigore di Sergio Bernal, la grazia di Fumi Kaneko. Sono alcune delle stelle della danza internazionale protagoniste a Bologna il 17 e 18 maggio per 'Les Étoiles', lo spettacolo di Daniele Cipriani, idealmente 'un ponte per la pace'.

Al Teatro Comunale due serate per ammirare alcuni capolavori del repertorio del balletto classico, accanto a pezzi più moderni, interpretati da danzatori fuoriclasse. Sul palco anche Elisa Badenes (Stuttgart Ballett), Isaac Hernandez (English National Ballet), Maia Makhateli (Het Nationale Ballet), Matteo Miccini (Stuttgart Ballett), Vadim Muntagirov (The Royal Ballet di Londra), Ana Sophia Scheller (già New York City Ballet). Le étoile saranno accompagnate dal vivo dall'Orchestra del Comunale, diretta da Paolo Paroni.

Jacopo Tissi interpreterà con Maia Makhateli il passo a due tratto dal Corsaro, e sarà protagonista di un assolo tratto da The Ninth Wave del coreografo portoricano Bryan Arias, novità per l'Italia. "Creazione classica, con elementi di hip-hop, ispirata all'omonimo quadro del pittore nautico Ivan Aivazovsky, La Nona Onda fu il primo lavoro che al Bolshoi danzammo dopo il lockdown del 2020", spiega Tissi. "Rappresentò per noi ballerini, che eravamo rimasti in confinamento per mesi, l'uscita dall'emergenza. L'assolo che io interpreto, sulle note di Shéhérazade di Rimsky-Korsakoff, fu creato su misura per me ed è molto emozionante poterlo offrire al pubblico del Comunale ora che sono rientrato in Italia da Mosca".

In scaletta anche variazioni da Don Chisciotte, Giselle, La bella addormentata, Il lago dei cigni. Una particolare Morte del cigno, intensa, sarà quella proposta da Sergio Bernal. (ANSA).