Quartetto per voce, archi e pianoforte a Bologna

La XXXVIII stagione del Circolo della Musica di Bologna prosegue il 7 maggio alle 21 alla sala Andrea Baldi di Rastignano (via Valle Verde 33) con un concerto molto particolare: il previsto Quartetto annunciato dal programma non è, infatti, quello classico per archi, ma una formazione da camera che alla voce di soprano affianca un violino, un violoncello e un pianoforte. Interpreti quattro artisti di area bolognese molto conosciuti ciascuno nel proprio ambito: il soprano Manuela Rasori (vincitrice del Concorso Franz Schubert e allieva di Erik Werba e Irwin Gage nel repertorio cameristico), al violino Gian Francesco Falbo (diplomato al Conservatorio Martini di Bologna poi perfezionatosi a quello di Boston), il violoncellista Nicola Baroni (perfezionamento in giro per il mondo con grandi maestri quali Anner Bijlsma, Franco Rossi), al pianoforte Chiara Sintoni. "Nobiltà del canto popolare in Clara e Robert Schumann, Brahms e Beethoven" è il titolo del concerto di questo insolito Quartetto con formazioni che vanno dal duo soprano e pianoforte, al duo violoncello e pianoforte fino al quartetto. In programma molti celebri Lieder tra i quali "Der Mond kommt still gegangen" di Clara Wieck, i primi due dall'opera 70 di Schumann, i Deutsche Volkslieder di Brahms e le variazioni di Beethoven sul Flauto magico di Mozart.

