Pnrr: Digitale, Lepida e Regione in supporto di enti locali

Supporto per la predisposizione del Piano Ict dell'Ente, l'analisi dei finanziamenti Pnrr e possibili azioni di interesse e partecipazione sulla Missione 1 che riguarda 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo'. E ancora, aiuto nella progettazione preliminare di soluzioni e nella loro analisi di fattibilità e sostenibilità, nella redazione di schemi di progetto e di risposta nelle varie fasi e nel monitoraggio delle scadenze.

Inoltre, saranno valutate forme di "supporto stabile e strutturato" alla trasformazione digitale, in base al fabbisogno espresso dagli Enti.

Sono le azioni che può mettere in campo Lepida in tema di agenda digitale: la Regione Emilia-Romagna, spiega una nota, è infatti a fianco degli enti pubblici del territorio per realizzare gli interventi di digitalizzazione previsti dal Pnrr.

Se ne é parlato nel corso dell'incontro al quale hanno partecipato oltre 170 rappresentanti degli enti locali - del tavolo permanente della community network dell'Emilia-Romagna, cui spetta il compito di definire proposte, obiettivi e indirizzi strategici sui temi della digitalizzazione e dell'attuazione dell'Agenda Digitale regionale.

Sarà un unico punto regionale a gestire le richieste di supporto e a fornire informazioni omogenee sul territorio, con il coordinamento generale della Regione e quello operativo gestito da Lepida SCpA: l'obiettivo è anche quello di rendere disponibili energie e competenze che oggi fanno capo a soggetti pubblici diversi. Da subito sarà attiva una segreteria che informerà i territori sulle opportunità e sulle forme di supporto agli Enti.

"La Regione - sottolineano gli assessori all'Agenda digitale, Paola Salomoni, e al Riordino istituzionale, Paolo Calvano - vuole garantire un sistema unitario di contatto e supporto per l'attuazione degli obiettivi della Missione 1 del Pnrr". (ANSA).