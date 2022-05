Pesca: salmonella, stop vongole in Pialassa Baiona a Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - L'Ausl Romagna vieta temporaneamente la raccolta di vongole nella pialassa Baiona di Ravenna, a causa della presenza di Salmonella. Lo stop è in un'ordinanza del 4 maggio, ricevuta ieri dal Comune: si dispone che gli operatori del settore alimentare che dal 26 aprile abbiano raccolto o commercializzato molluschi prelevati dalla pialassa Baiona attivino le procedure per il ritiro/richiamo dal mercato del prodotto stesso.

L'ordinanza è stata inviata anche alle cooperative di pescatori e alla Polizia provinciale, deputata ai controlli in zona e a sua volta informata ieri, che ha effettuato oggi una attività dedicata di volantinaggio e informazione in Baiona.

(ANSA).