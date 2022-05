Pallavolo: Emilia-Romagna capitale del Sitting Volley

L'Emilia-Romagna si candida al ruolo di capitale italiana del Sitting Volley. La Federazione Pallavolo e la Regione hanno sottoscritto un accordo che prevede l'organizzazione di diversi eventi per i prossimi tre anni: a inaugurarlo, saranno le finali nazionali assolute di Sitting Volley, la pallavolo paralimpica e inclusiva, che consente ad abili e non di giocare insieme da seduti.

Nel weekend, ovvero domani e sabato, le finali femminili, che si disputeranno a Cesenatico in Romagna, mentre il 21 e 22 maggio andrà in scena la competizione maschile, organizzata a Budrio, in provincia di Bologna. Le manifestazioni sono state presentate all'interno del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, sede significativa: il centro, all'avanguardia nel percorso di recupero di persone con disabilità motoria realizzando protesi e presidi ortopedici, oltre a seguire numerosi atleti paralimpici, ha accompagnato nel percorso riabilitativo due atlete della nazionale femminile reduce dalle paralimpiadi di Tokyo, che saranno alle finali con le maglie di Pisa (squadra campione in carica) e Cesena: ovvero Eva Ceccatelli e Silvia Biasi. (ANSA).