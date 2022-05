Nuova rassegna per l'Auditorium di San Romualdo a Ravenna

Sei appuntamenti dal 7 al 22 maggio, sempre alle 18.30, per il nuovo Auditorium di San Romualdo a Ravenna, nuova casa dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. A maggio, il calendario di San Romualdo conta due concerti domenicali degli ensemble cameristici proprio della Cherubini (il Quartetto d'archi Amouage e un sestetto d'archi, rispettivamente l'8 e il 22 maggio, e quattro appuntamenti con il Coro del Teatro dell'Opera Nazionale d'Ucraina), a partire dal concerto del 7 maggio dedicato alla Giornata internazionale della Mamma (gli altri concerti sono in programma il 14, 15 e 21 maggio). Tutti gli eventi sono a ingresso libero grazie al contribuito di Quick e, in occasione delle esibizioni del Coro ucraino, sarà attiva la raccolta fondi coordinata da Ravenna Solidale per sostenere le popolazioni coinvolte nel conflitto, di qualsiasi nazionalità ed etnia. Per le formazioni cameristiche della Cherubini le date a San Romualdo si intrecciano al programma de La musica senza barriere, che quest'anno raggiunge anche Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Imola e Bologna. Per gli artisti ucraini i concerti arrivano invece dopo le iniziative organizzate in occasione della Pasqua ortodossa, un ringraziamento per la Città che li ha accolti, e i prossimi impegni che scorreranno paralleli, a giugno e luglio, alle giornate di Ravenna Festival. Mentre l'appuntamento con il Coro ucraino del 7 è intitolato L'amore della madre, si apre con un Ave Maria e prosegue fra canzoni popolari; quello del 14 è dedicato alla lirica, Viva l'opera, e include arie, ensemble e cori di compositori ucraini e italiani. Il giorno successivo, Preghiera silenziosa è invece un concerto di musica sacra. Il Quartetto d'archi Amouage si cimenterà invece nel Quartetto in fa maggiore n. 23 di Mozart e nel Quartetto per archi op. 18 n.

4 in do minore di Beethoven. Il 22 maggio, il Sestetto d'archi ha scelto il Sestetto per archi n. 2 op. 36 in sol maggiore di Brahms e il Quintettino op. 30 n. 6 di Boccherini, dedicato a "La musica notturna nelle strade di Madrid". (ANSA).