Covid: quasi 3.600 nuovi casi, ricoveri stabili

In Emilia-Romagna 3.595 nuove infezioni di coronavirus su un totale di 18.889 tamponi nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri sono stabili con 32 pazienti nelle terapie intensive (due in meno da ieri) e 1.332 negli altri reparti Covid (due in più). I deceduti segnalati dal bollettino odierno della Regione sono 11, tutti ultra 80enni.

In calo i casi attivi, le persone attualmente con coronavirus, che sono ad oggi 51.017 in tutta la regione, 2.300 in meno da ieri. Il 97,3% ha sintomi lievi o assenti per cui è in isolamento domiciliare. (ANSA).