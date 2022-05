Cade da monopattino elettrico, grave 48enne

È grave una donna di 48 anni che ieri pomeriggio è caduta da un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto verso le 17 in via Calanca, a Palata Pepoli di Crevalcore, nel Bolognese. Da una prima ricostruzione, la caduta potrebbe essere stata provocata da una perdita di equilibrio e non ha coinvolto altri veicoli. Per soccorrere la donna è intervenuto l'elicottero del 118, che l'ha trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni critiche. La 48enne, che abita nella zona dove si è verificato l'incidente, è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.