Parma noir nel Paese del Melodramma

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Ciak lunedì 16 maggio per il film Il Paese del Melodramma, scritto e diretto da Francesco Barilli, e prodotto da Avila Entertainment Srl. E' un noir ambientato a Parma, nei luoghi verdiani di interesse storico e culturale e tutto il centro storico: il Teatro Regio , piazza Duomo , il complesso monumentale della Pilotta e il cimitero della Villetta.

Nel cast Luca Magri , qui anche in veste di produttore del film, interpreterà il protagonista Carlo Gandolfi, un bravissimo cantante lirico, un uomo alla deriva in preda al vizio dell'alcol, la cui carriera si è bruscamente interrotta dopo la morte della moglie e della figlia e Luc Merenda , uno dei volti simbolo del cinema italiano degli anni '70, già diretto da Barilli in Pensione paura (1977) , qui nel ruolo della Morte che , innamorata dell'arte , decide che è il momento per Gandolfi di tornare a essere un grande cantante e vuole che lui interpreti il Macbeth di Verdi e che sia perfetto.

La direzione della fotografia sarà affidata a Alessio Gelsini Torresi (Americano Rosso, La Scorta, Ultrà, Jack Frusciante è uscito dal gruppo ), già vincitore del David di Donatello e candidato agli Emmy Awards . (ANSA).