Coop Alleanza 3.0 verso il pareggio, ricavi oltre 5 miliardi

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Coop Alleanza 3.0 va verso il pareggio di bilancio e nel 2021 registra una perdita di 22 milioni, in riduzione di 248 milioni rispetto al 2018 e in recupero di 110 nel solo 2021. Il dato è stato illustrato nel corso della conferenza stampa dedicata al bilancio 2021 della principale cooperativa italiana.

Nel 2021 si sono registrate vendite a insegna Coop (somma della rete diretta, delle partecipate della GDO e di Easycoop e franchising) superiori ai i 5 miliardi, con una leggera diminuzione fisiologica rispetto al 2020, segnato dall'eccezionalità del lockdown, e comunque in crescita di 131 milioni rispetto al 2019. L'Ebitda 2021 della gestione caratteristica ha segnato il miglior risultato dalla nascita di Coop Alleanza 3.0 (1° gennaio 2016), chiudendo per la prima volta in positivo per 14 milioni, con un recupero di 134 milioni dal 2018.

La gestione delle partecipate ha registrato un risultato positivo di 99,7 milioni, nonostante le difficoltà del settore turismo. Questo risultato tiene conto anche del doppio dividendo distribuito da Unipol Gruppo che va a recuperare quello non distribuito nel 2020. "I confortanti progressi che abbiamo ottenuto ci permettono di entrare in una nuova fase del Piano di rilancio - ha spiegato Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0 -. Questa nuova fase prevede un ammodernamento e un rilancio della Cooperativa, tenendo conto dello scenario macro economico e sociale reso ancora più dolorosamente incerto dal conflitto russo-ucraino".

Il piano 2022-2024 ha previsto un investimento di oltre 180 milioni sullo sviluppo che saranno dedicati a riorganizzare gli ipermercati con 111 interventi di ristrutturazione dei punti vendita e a circa 24 nuove aperture. L'obiettivo per il 2022 è quello "di tornare in utile - ha concluso il presidente -. Al momento prevediamo un utile di bilancio a fine 2022 ma ci riserviamo di fare nuove analisi a cavallo dell'estate". (ANSA).