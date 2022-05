'L'infanzia del 2022. Quale futuro?' tra Dad e Ucraina

'L'Infanzia del 2022. Quale futuro?' è il tema che Medinforma, centro medico con sedi a Bologna e Lecce, svilupperà in un convegno il 2 giugno nel palazzo Marchesale di Melpignano (Lecce). Dopo due anni di Dad a causa della pandemia da Covid e le pesanti ripercussioni psicologiche che i ragazzi hanno riportato, affermano i promotori, la guerra in Ucraina ha fatto ripiombare tutti nell'ansia per l'incertezza del domani: mancanza della didattica in presenza, di socialità, di regolarità in tutti i momenti della vita quotidiana, compresa l'alimentazione e la salute, fisica e mentale. Ne parleranno pediatri, psicologi, psichiatri, nutrizionisti e dirigenti scolastici, che maggiormente vivono e studiano il disagio giovanile. Dopo il saluto del sindaco Valentina Avantaggiato, interverranno Lorenzo De Giovanni per i pediatri, il dirigente scolastico Pietro Gallo, la psichiatra Caterina Renna, le psicologhe Anna Grazia Schito e Rebecca Macrì, il nutrizionista Eugenio Gemello.

"I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono patologie psichiatriche che riguardano fasce sempre più ampie di popolazione, soprattutto tra i giovani, a causa dell'immenso disagio per l'incertezza attuale, da pandemie e da guerre, determinando una crescente incidenza economica sul Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea il responsabile scientifico Lucio Catamo. L'europarlamentare Paolo De Castro illustrerà i nuovi scenari di una alimentazione possibile in Europa. Sarà inoltre presentato il libro 'Il Bimbo e le Belve' del chirurgo urologo pediatra Roberto De Castro nella sessione "Medici pugliesi scrittori", coordinata da Maria Rosaria De Lumè e Gioia Catamo per la rivista "In Puglia tutto l'Anno", con il presidente dell'Ordine dei Medici Donato De Giorgi e l'assessore alla Salute della Regione Puglia Rocco Palese. In programma anche la premiazione del concorso fotografico 'Ho visto la Puglia così...' e una mostra fotografica di Alfonso Zuccalà.