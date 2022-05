E-R rilancia rete Castelli del Ducato, 'progetto più ricco'

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Dal 'passaporto' dei Castelli a una app, alla mappa fluviale di Po e affluenti. Sono alcuni dei nuovi strumenti di promozione del circuito dei Castelli del Ducato, in Emilia-Romagna, oggetto di un tour sul territorio del presidente di Regione Stefano Bonaccini accompagnato dai sindaci.

"È proprio guardando ai benefici portati al territorio dove sono presenti rocche e manieri in rete, in questi 23 anni di longeva solidità di un circuito che non si è mai sciolto, che nasce l'appello a tutti i sindaci a fare squadra, a mettere in campo investimenti e risorse per l'associazione a supporto alla rete madrina Castelli del Ducato in un'ottica di sempre più fattiva collaborazione", spiega Orazio Zanardi Landi, presidente dell'Associazione Castelli del Ducato. "Il nostro obiettivo - aggiunge - è rilanciare e rendere competitiva la nostra realtà su più mercati e su un maggior pubblico. Dal 2014 Castelli del Ducato ha rafforzato, anche grazie all'impegno della Giunta Bonaccini, la partnership con la Regione Emilia-Romagna, anche facendo nascere Castelli Emilia Romagna insieme ad APT Servizi ER. Ma oggi è il momento che Regione e Comuni della nostra area geografica, uniti, spingano tutti insieme con Castelli del Ducato, finanziando iniziative e progetti che proporremo. Il nostro è un circuito, una associazione e lo spirito associazionistico è fondamentale anche nel dare, perché quanto a ricevere questo territorio ha ricevuto tanto finora dal nostro lavoro".

"Abbiamo ribadito la volontà comune di investire in quella che è una straordinaria risorsa turistica, non solo dell'Emilia-Romagna, ma di tutto il nostro Paese - sottolinea Stefano Bonaccini - Abbiamo definito questo circuito 'la Loira italiana', perché siamo convinti che abbia tutte le potenzialità per imporsi in un segmento di mercato dalle enormi opportunità".

