Covid: in E-R 4.306 nuovi casi, ancora 27 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Sono 4.306 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna sulla base di circa 21mila tamponi. Pesante il bilancio delle vittime: sono infatti 27 i morti, fra loro anche una donna di 31 anni in provincia di Piacenza e un uomo di 60 anni nel Modenese.

I casi attivi rimangono sempre attorno ai 55mila, con il 97,5% dei quali in isolamento domiciliare perchè non necessitano di particolari cure. Negli ospedali ci sono 32 pazienti in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri), mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 1.331 (38 in meno).