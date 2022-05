tivùsat, il roadshow fa tappa in Emilia Romagna

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il 24 febbraio a Savona (Liguria), il 17 marzo a Fiuggi (Lazio) e il 21 aprile a Colli del Tronto (Marche). Procede spedito il roadshow di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che si è messa sulle strade d'Italia per un tour che al 10 novembre di quest'anno avrà attraversato ben nove regioni. Una fiera itinerante della tv che è in grado di tratteggiare in ogni tappa un quadro esaustivo del panorama del piccolo schermo sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico. E che nella quarta tappa si fermerà in Emilia Romagna. Appuntamento dunque per la quarta tappa del roadshow il 12 maggio prossimo a Bentivoglio, in provincia di Bologna chiamando a raccolta, presso Zanhotel & Meeting Centergross, non solo le province dell'Emilia Romagna ma anche quelle di Mantova, Padova, Rovigo, Firenze, Prato e Pistoia. Il 9 giugno, poi, la "carovana" si trasferisce in Sicilia, il 7 luglio in Piemonte, il 29 settembre in Lombardia, il 20 ottobre in Campania e il 10 novembre in Puglia. Dello scopo di questo giro d'Italia abbiamo parlato con 'organizzatore Giuseppe Borea, esperto di televisione digitale e consulente dal 2009 di tivùsat. Perché questo roadshow e a chi si rivolge? "Non è la prima volta che tivùsat va in tour. Abbiamo fatto una promessa al nostro mercato di riferimento - spiega Borea - e ogni anno andiamo sul territorio per portare informazione e formazione per addetti ai lavori. Un impegno che tivùsat ha preso dal giorno uno, dal 2009. Ci rivolgiamo a tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori. E in generale alle migliori aziende che operano nel mercato della tv satellitare".

Come sta andando? "Molto bene. A marzo di quest'anno, rispetto a marzo 2021, abbiamo triplicato le attivazioni tivùsat nel mondo hospitality. E guardando al mercato residenziale siamo in linea con il 2021, anno record, con oltre 500 mila nuove tessere attivate". (ANSA).