Covid: 2.354 contagi e 14 morti in Emilia-Romagna

I nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna sono 2.354, su 22.819 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (30), in calo negli altri reparti Covid (-24). L'età media dei nuovi contagiati di oggi è di 44,9 anni e la situazione nelle province vede Bologna con 536 nuovi casi più 84 dell'Imolese, poi a Modena (sempre 536 casi) e Rimini (224). I casi attivi sono 54.164 (-1.847), il 97,4% in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I guariti sono 4.187 in più, ma si contano altri 14 morti, dai 58 ai 101 anni.