E-R, per 34mila bambini spostamenti casa-scuola green

Si chiude con numeri triplicati rispetto al 2021, l'undicesima edizione di 'Siamo nati per camminare', la campagna della Regione Emilia-Romagna sulla sostenibilità dei movimenti casa-scuola. In autobus, a piedi o in bici, ma anche in monopattino, skateboard, roller, e con il Pedibus, il trasporto scolastico per gli alunni delle elementari e medie inferiori che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse modalità dello scuolabus. Sono in tutto 34.200 i 'piccoli camminatori' di 1.634 classi che per due settimane, dal 28 marzo al 9 aprile, hanno raggiunto la scuola sperimentando nuove modalità di movimento. Ogni classe ha registrato quotidianamente il numero di spostamenti green svolti e stamattina, a Bologna, nella sede della Regione, si sono svolte le premiazioni dei primi classificati.

Due le classi vincitrici: la 2A della scuola primaria Sant'Umiltà di Faenza (Ravenna) - che ha conseguito il più elevato indice di miglioramento rispetto agli stili di mobilità degli alunni - e la classe 3A della scuola primaria Felegara di Medesano (Parma), giudicata la "più sostenibile" nei movimenti.

La premiazione si è tenuta nell'aula dell'Assemblea legislativa, dove gli studenti hanno raccontato le loro esperienze e dialogato sui temi della vivibilità urbana con Irene Priolo, assessore regionale all'Ambiente, Silvia Zamboni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, e Francesca Marchetti, presidente della Commissione Scuola. In tutto sono state coinvolte 222 scuole di 72 comuni dell'intera Emilia-Romagna.