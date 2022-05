Torna 'La musica senza barriere' dell'Orchestra Cherubini

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Torna, giunta alla sua quarta edizione 'La musica senza barriere' rassegna lanciata dalla ravennate Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - fondata nel 2014 dal Maestro Riccardo Muti - e deputata a porta la musica a chi non può varcare la soglia di un teatro come gli ospiti delle Rsa, delle carceri, degli ospedali. La kermesse che prenderà il via mercoledì si rinnova ampliandosi in una prospettiva regionale: agli appuntamenti nella città e provincia di Ravenna, si aggiungono quelli a Piacenza, Reggio Emilia e Bologna. Dal 2019 l'iniziativa, con la direzione artistica di Carla Delfrate, ha già raggiunto diversi luoghi destinati al volontariato, alla cura e al recupero delle persone. Quest'anno il percorso si apre il 4 maggio a Ravenna, per poi estendersi a Faenza, Cervia, Lugo. I musicisti della 'Cherubini' suoneranno anche nelle Case Circondariali di Ravenna, Piacenza e Reggio Emilia. L'itinerario in regione, che include anche due concerti nell'Istituto di Montecatone, struttura imolese di eccellenza per la riabilitazione intensiva di persone colpite da lesioni midollari, si concluderà all'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna il 26 settembre. Nel corso della rassegna ci sarà spazio anche per l'incontro fra musica e arti visive con quattro concerti in programma - tra maggio e giugno - a Villa Magnani di Mamiano di Traversetolo, a pochi chilometri da Parma, sede della Fondazione Magnani-Rocca mentre il 24 e 25 settembre gli ensemble da camera dell'Orchestra si esibiranno al Museo Nazionale di Ravenna. (ANSA).