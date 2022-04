Scontro tra due auto nel Forlivese, un morto

Incidente mortale - in mattinata - sulla Via Emilia a Forlimpopoli, nel Forlivese. Poco dopo le 8, due auto che transitavano sulla strada statale si sono scontrate frontalmente: nell'impatto una persona ha perso la vita mentre il conducente di uno dei due veicoli è stato estratto dalla vettura dai Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari intervenuti sul posto con due ambulanze e una Elimedica. Per consentire le operazioni di primo soccorso, all'altezza del chilometro 42, la circolazione è stata provvisoriamente deviata su strade secondarie. Sul luogo dell'incidente, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i tecnici dell'Anas e i Carabinieri.