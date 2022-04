Covid: 4.651 nuovi casi in E-R; calano i ricoveri, 11 morti

Sono 4.651 - 1.411.326 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 22.460 tamponi eseguiti. Calano i ricoveri: sono 29, 5 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva mentre sono 1.336, 23 in meno rispetto a ieri quelli negli altri reparti Covid. In frenata anche i malati effettivi, scesi di 129 unità a quota 60.118, il 97,7% in isolamento a casa senza sintomi o con sintomi lievi. Le persone complessivamente guarite, invece, sono 4.769 in più rispetto a ieri a quota 1.334.583.

Da ieri, infine, si contano 11 decessi, il più giovane quello di una donna di 75 anni nel Piacentino. In totale, dall'inizio dell'epidemia i morti in regione sono stati 16.625.