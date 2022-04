Cinema: premiata a Rimini la regista Maria Iovine

(ANSA) - RIMINI, 30 APR - Un lungometraggio che racconta l'avvincente storia di un'atleta paralimpica. A realizzarlo la giovane registra Maria Iovine che ha ricevuto a Rimini, all'interno della Festa del Cinema - La settima arte Cinema e Industria, il premio 'Valpharma per il Cinema'.

"Volevo raccontare le donne e le loro vite attraverso il cinema, per questo motivo mi sono avvicinata alla regia", ha dichiarato Iovine che venerdì sera al cinema Fulgor ha presentato il suo docufilm 'Corpo a Corpo', sulla storia della campionessa di paratriathlon Veronica Yuko Plebani, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La proiezione, in anteprima nazionale, ha toccato temi come la disabilità, l'empowerment e la bellezza fuori dagli schemi. Il premio, dedicato alla memoria dell'imprenditore farmaceutico Roberto Valducci, ha lo scopo di valorizzare il talento di giovani autrici cinematografiche di età compresa nei 40 anni.

"Divido con Veronica questo premio - ha affermato la regista -.

Da lei ho imparato tantissime cose: la più importante è che noi donne possiamo essere ciò che vogliamo essere, indipendentemente dai canoni o modelli che la società ci propone".

Il docufilm 'Corpo a Corpo' è in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo giugno. (ANSA).