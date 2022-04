Carabinieri: Psc Assieme, 400 iscritti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Psc Assieme Carabinieri sbarca in Emilia-Romagna e conta 400 iscritti alla nuova realtà.

"L'associazionismo professionale a carattere sindacale è Legge", dice il segretario nazionale di Pianeta Sindacale Carabinieri, maresciallo maggiore Massimiliano Sottili, del comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, dopo che il 20 aprile la Camera ha approvato la legge sui sindacati militari.

"Il senso di responsabilità verso gli iscritti - spiega Sottili - e di appartenenza all'Arma dei Carabinieri sono i valori primari che ci contraddistinguono, utili a consolidare quelli che per noi sono i punti di forza dell'associazionismo militare: la capacità di ascolto e di dialogo, il problem solving e l'assistenza ai Colleghi che, numerosi, si uniranno a noi".

"Siamo pronti - prosegue Sottili - a dare il nostro contributo per la tutela dei colleghi e il miglioramento della qualità della professione carabiniere attraverso mirati interventi e suggerimenti all'Amministrazione, alla quale ci affianchiamo con spirito costruttivo e mai oppositivo. Quello di Psc Assieme vuole essere un progetto innovativo, l'evoluzione della più grande community di carabinieri seguita da oltre 40.000 uomini e donne in divisa nera a bande rosse di tutt'Italia: ovvero da pianetacobar.eu a Pianeta Sindacale Carabinieri Assieme, da rappresentatività militare a rappresentatività di associazionismo ad indirizzo sindacale.

In Emilia-Romagna Psc Assieme, oltre al segretario nazionale, può contare sull'appuntato scelto Mario Napolitano in servizio al comando provinciale di Reggio Emilia che fa parte del direttivo nazionale e sul capo coordinatore regionale, brigadiere capo Carlo Alberto Lombardi in servizio nella provincia di Ferrara, tutti eletti dall'assemblea Nazionale Psc del 28 marzo. Sono inoltre già attive le segreterie provinciali che con dieci coordinatori d'area e sette coordinatori regionali che curano gli ambiti di pertinenza con maggiore vicinanza.

(ANSA).