Boscaiolo si ferisce su Appennino forlivese, soccorso dal Saer

Stava tagliando legna nella zona di Castagnolo, frazione del comune di Civitella di Romagna, nel Forlivese, quando, per cause da accertare, un grosso tronco gli è caduto su una gamba procurandogli un doloroso trauma che non gli ha più consentito di camminare. Protagonista della vicenda - accaduta verso le 11.20 di ieri - un 68enne residente a Civitella di Romagna. L'uomo, raggiunto dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Monte Falco e dall'elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano è stato soccorso e recuperato con il verricello - vista l'impossibilità di atterraggio dell'elicottero - e poi trasferito all'ospedale 'Bufalini' di Cesena.