Auto finisce fuori strada in una rotonda a Bologna, 2 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Incidente mortale, alle 2.15 di questa notte, in periferia a Bologna, vicino al confine con San Lazzaro di Savena. Per cause al vaglio della polizia locale, che ha eseguito i rilievi, un'auto, a bordo della quale viaggiavano un 31enne e un 36enne di origine moldava, mentre stava percorrendo viale Sergio Cavina ed era diretta alla rotonda Italia, entrando nella rotonda Decorati al Valor Militare è finita fuori strada, terminando la corsa nella scarpata laterale. Dopo essersi capottata, la vettura ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. (ANSA).