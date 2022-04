Trovato morto nel Piacentino, il corpo è stato identificato

È stato identificato l'uomo trovato ucciso ieri sera sulle colline di Lugagnano, in provincia di Piacenza. Si tratta di un marocchino di 30 anni, residente in provincia di Pavia, che pare avesse avuto già problemi per droga. Ed è proprio la pista di un regolamento di conti nell'ambito della gestione del territorio per lo spaccio di stupefacenti quella che al momento è più accreditata dai carabinieri di Fiorenzuola che stanno svolgendo le indagini con il coordinamento della Procura piacentina. L'uomo è stato ucciso con un colpo di pistola all'addome, ma non è ancora stato chiarito se l'omicidio sia avvenuto altrove e poi il suo cadere abbandonato nella zona collinare isolata dove è stato ritrovato casualmente nella serata di ieri.