Travolto da carro Carnevale, chiesti 18 mesi per allestitore

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - Per la morte di Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni e mezzo caduto e travolto da un carro di Carnevale durante una sfilata il 5 marzo 2019 a Bologna - il bimbo morì il giorno dopo in ospedale - la Procura ha chiesto di condannare a 1 anno e 6 mesi Paolo Canellini, proprietario e allestitore del carro. Canellini, imputato per omicidio colposo come la madre del bambino, Cristina Sarli, e il collaudatore del carro, Marco Pasquini, è l'unico che ha scelto il rito abbreviato, mentre per gli altri due imputati il processo con rito ordinario comincerà il 5 maggio.

Nei confronti di Canellini, inoltre, i legali del padre e del fratello di Gianlorenzo Manchisi, hanno chiesto rispettivamente una provvisionale di 413mila euro a favore del padre e di 296mila euro per il fratello. Il legale che assiste Canellini, Stefano Sermenghi, ha invece chiesto l'assoluzione per il suo assistito. Al termine della discussione il processo è stato aggiornato al 25 maggio per le eventuali repliche e la sentenza.

