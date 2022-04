Ricordo di Rino Maenza al Teatro Dehon di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - Domani alle 21 al Teatro Dehon di Bologna sarà ricordato uno dei protagonisti della scena culturale italiana, Salvatore Maenza, per tutti Rino, scomparso nel settembre del 2020, e che proprio il 30 aprile avrebbe compiuto 72 anni. Chi lo ha conosciuto, ha una vivissima immagine della sua lungimiranza, tenacia, creatività, simpatia e della sua instancabile voglia di fare, con gli altri e per gli altri nonostante la sua cecità. Uomo poliedrico e visionario, sapeva convincere con le sue parole e le sue azioni.

L'evento è stato pensato come occasione per rievocare le sue straordinarie esperienze, dal rapporto strettissimo con Carmelo Bene (al quale chiese di commemorare il primo anniversario della strage alla stazione di Bologna, nel 1981, con una magistrale Lectura Dantis) alla nascita della Fonoprint (il primo importante studio di registrazione che ha portato in città la grande musica pop), dalla nascita di una delle prime radio libere italiane fino ai concerti per la pace in Palestina. Senza dimenticare l'impegno nella politica e il suo ruolo di produttore al fianco di Lucio Dalla e dei Solisti Veneti, i numerosi programmi per la Rai dedicati a grandi artisti del passato (De Sica, Sordi, Tognazzi, Claudio Villa, Totò e molti altri) e gli appuntamenti del 25 aprile al Palazzo dei Congressi di Bologna, con i concerti "Canto per la libertà", che videro protagonisti i più grandi cantanti italiani.

Durante la serata sarà proiettato un video documentario inedito firmato da Nicola Pirrone, "Rino: un sognatore del fare", che ripercorre la straordinaria storia di Maenza e si ascolteranno le testimonianze di coloro che l'hanno conosciuto e hanno collaborato con lui come Giancarlo Governi e Loris Mazzetti (dirigenti Rai), Vittorio Nevano e Anna Maria Bianchi (registi), il giornalista Andrea Maioli, il sassofonista Mike Alfieri, l'attrice Barbara Giorgi e il cantautore Franz Campi, che condurrà la serata. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. (ANSA).