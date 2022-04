'Il servo' di Losey torna nelle sale dal 2 maggio

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - La dialettica servo-padrone secondo Joseph Losey e Harold Pinter: la Cineteca di Bologna, con il progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al Cinema', porta dal 2 maggio nelle sale italiane il nuovo restauro, realizzato da StudioCanal, del film 'Il servo-The Servant', diretto nel 1963 da Joseph Losey e sceneggiato da Harold Pinter, che lo trasse a sua volta dal racconto di Robin Maugham.

Primo capitolo della collaborazione tra Joseph Losey e Harold Pinter ("il film intero porta l'impronta di Pinter", ha detto Losey), 'Il servo' mette in scena il duello psicologico tra il servo, interpretato da Dirk Bogarde, e il padrone (James Fox) in una sorta di casa-prigione, nella quale i ruoli finiscono per invertirsi. "Il film parla di un giovane aristocratico che vive ancora nel Diciottesimo secolo e si rifiuta di entrare nel Novecento", ha raccontato Losey. "Vuole comandare la casa 'come una madre' o come una 'nonna', e vuole un servo che s'intoni con i 'vecchi cari oggetti'. Il risultato è che ne assume uno falso e disonesto quanto lui, ma un po' più realista, quindi più pericoloso. Il servo è un film sullo schiavismo come stile di vita". (ANSA).