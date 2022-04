Covid: in E-R oltre 5mila nuovi casi, ricoveri stabili

Sono 5.379 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.017 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna. Sostanzialmente stabili i ricoveri mentre oggi si contano altri sette decessi, fra i quali - il più giovane - un 61enne residente fuori regione deceduto nel Piacentino. Questa la situazione ad oggi negli ospedali: nelle terapie intensive ci sono 34 pazienti Covid, due in meno da ieri; negli altri reparti Covid ci sono 1.359 degenti, sette in più in 24 ore. I casi attivi sfondano quota 60mila (circa 700 in più da ieri), di cui quasi il 98% in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.