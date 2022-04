La quinta edizione del festival 'Polis' diventa internazionale

(ANSA) - RAVENNA, 28 APR - 'Polis', festival del teatro e della partecipazione, assume nella quinta edizione, in programma dal 3 all'8 maggio a Ravenna, la nuova veste di festival internazionale di teatro contemporaneo, superando i confini nazionali e allargando il proprio perimetro d'azione. Supera i confini della città, moltiplicando gli eventi in programma e diffondendoli fra teatro Alighieri, teatro Rasi, teatro Socjale e Arteficerie Almagià, e ospita le prime italiane di alcuni maestri della scena internazionale come Pascal Rambert ('8 ensemble') e Ivica Buljan ('La Machine de Touring'), all'interno di un focus dedicato alla drammaturgia contemporanea francese che proietta il festival verso una nuova dimensione europea.

Completano il focus il lavoro, in prima nazionale, della Compagnia Licia Lanera, 'Con la carabina' di Pauline Peyrade; lo spettacolo internazionale e multilingua 'Confini' di ErosAntEros, con l'autore Ian De Toffoli; 'Lo straniero' di 'Teatro i' ispirato a Camus. Arricchiti da incontri di approfondimento con artisti e studiosi, che saranno trasmessi in diretta streaming sui canali web e social di ErosAntEros. Nel cartellone del festival anche artisti del teatro italiano come Filippo Nigro, interprete in numerosi film di Ozpetek, e Fabrizio Arcuri, Motus, CapoTrave, i giovani Kepler-452, accanto a compagnie emergenti selezionate grazie al progetto 'Visionari': Dimore Creative e Landi/Mignemi/Paris.

'Polis 2022' programma più di venti eventi tra spettacoli e incontri, promuovendo il dialogo tra culture e generazioni differenti di artisti, studiosi e spettatori, perseguendo l'idea di un teatro "che combatte la marginalità e si fa luogo di finzione dove affrontare i mali del presente". Ampio spazio è dato alle attività formative e ai progetti partecipativi, che vedono al centro il coinvolgimento diretto dei cittadini, in un'ottica di inclusione e cittadinanza attiva che è anima fondante del festival. (ANSA).