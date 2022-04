'Gravel Gourmet', si pedala di gusto nelle Valli di Parma

(ANSA) - PARMA, 28 APR - Il piacere di pedalare e quello del palato si incontrano il 21 e il 22 maggio per la prima edizione di 'Gravel Gourmet' nei comuni delle Valli di Parma: Collecchio, Sala Baganza, Traversetolo e Felino. Il progetto, presentato alla Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo, è stato sviluppato da Happy Trail Mtb con il supporto dell'Unione Pedemontana Parmense e delle amministrazioni comunali coinvolte.

Già sabato si potrà pedalare su due percorsi ad anello con arrivo e partenza a Traversetolo, dal Parco Lido Valtermina fino ad Oinoe, la città del vino sulle colline di Guardasone. Tre invece i percorsi proposti per domenica, quando i partecipanti potranno scegliere tra il corto da 50 chilometri e 800 metri di dislivello, il medio da 75 chilometri e 1280 metri di dislivello, il lungo da 120 chilometri e 2480 metri di dislivello. La Corte di Giarola, sede del Museo del Pomodoro e del Museo della Pasta e del centro visite del Parco Fluviale Regionale del Taro, sarà il luogo di partenza e arrivo di tutti e tre i percorsi.

Il weekend di 'Gravel Gourmet' non sarà soltanto cicloturismo, ma un'esperienza a 360 gradi tra enogastronomia, musica, divertimento e compagnia. Già sabato, al termine della pedalata, alle 13 prenderà il via la festa con musica e food-truck ad Oinoe. Il giorno successivo, sempre dalle 13, 'gran finale' con musica dal vivo e un banchetto di prodotti tipici del territorio reinterpretati da chef locali. È possibile iscriversi sul sito www.gravel-gourmet.com. (ANSA).