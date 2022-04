Serie A: Inter ko a Bologna, resta a -2 dal Milan

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Niente sorpasso al Milan per l'Inter: nel recupero della 20/a giornata del campionato di serie A i nerazzurri sono stati sconfitti dal Bologna 2-1 e restano a -2 dalla testa della classifica occupata dai rossoneri. Alla rete di Perisic in apertura ha risposto l'ex Arnautovic e nella ripresa una papera di Radu, in porta al posto di Handanovic, ha persmesso a Sansone di segnare e condannato i nerazzurri alla sconfitta.

Nell'altro match delle 20.15, Atalanta e Torino hanno pareggiato 4-4. Granata in vantaggio subito con Sanabria, poi il pareggio su rigore di Muriel e i raddoppio di De Roon, ma sempre dal dischetto i granata con Lukic si sono portati sul 2-2.

L'equilibrio si rompe nella ripresa, con un nuovo rigore trasformato da Lukic e un'autorete di Freuler. L'Atalanta accorcia con Pasalic e ancora su rigore e du nuovo con Muriel raggiunge il 4-4 (ANSA).