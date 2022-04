Giornalisti: festa per 40 anni carriera fotografo Rebeschini

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - L'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna e l'Associazione italiana reporters fotografi (Airf) hanno organizzato nel chiostro del teatro Arena del Sole di Bologna una festa a sorpresa per i 40 anni di carriera giornalistica del fotoreporter Mario Rebeschini. Un modo per consentirgli di ritirare il diploma per i quattro decenni dietro a un obiettivo che gli sarebbe stato dato insieme con altre colleghi lo scorso 26 marzo all'assemblea dell'Odg alla quale non poté partecipare per problemi di salute.

Alla cerimonia , oltre a un nutrito gruppo di colleghi, sono intervenuti l'ex presidente del consiglio Romano Prodi, la moglie Flavia Franzoni, l'assessore comunale Daniele Ara, il direttore della comunicazione dell'assemblea legislativa Mauro Sarti, il fondatore delle cucine popolari Roberto Morgantini, il direttore della rivista del Sacro Cuore, don Ferdinando Colombo, oltre al presidente dell'Airf, Giuseppe Del Rossi, e dell'Odg regionale, Silvestro Ramunno. Poi Rebeschini, commosso, ha posato con la pergamena tra le mani, per una volta dall'altra parte dell'obiettivo (ANSA).