Banco Bpm: finanziamento da 35 milioni a Fiorim Ceramiche

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Banco Bpm ha perfezionato un finanziamento di 35 milioni di euro finalizzato a nuovi investimenti per la crescita a favore di Florim Ceramiche, società che opera a livello internazionale nella produzione e nel commercio di superfici ceramiche in gres porcellanato, con sede a Fiorano Modenese (Modena).

Il finanziamento, con scadenza a 52 mesi, è destinato a supportare progetti di sviluppo e di potenziamento produttivo e, in parte, progetti di sostenibilità ambientale, risparmio energetico, riduzione delle emissioni ed efficientamento degli impianti.

"Siamo orgogliosi di contribuire al percorso di crescita di Florim, un'azienda storica in grado di promuovere nel mondo l'eccellenza del Made in Italy", afferma Marco Notari, responsabile del mercato corporate Centro-Nord di Banco Bpm.

"Siamo sempre alla ricerca di nuovi investimenti per migliorare la nostra efficienza", evidenzia Claudio Lucchese, Presidente Florim (ANSA).