Quattrozampeinfiera arriva a Bologna, 2 giorni pet friendly

Quattrozampeinfiera, la due giorni pet friendly più famosa d'Italia sbarca a Bologna, nei padiglioni della Fiera, il 7 e 8 maggio. I visitatori vivranno due giornate di informazione, formazione e divertimento. Gli appassionati potranno cimentarsi con cani e gatti nelle varie attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le ultime novità di un mercato in continua evoluzione che sembra non conoscere crisi. A presentare la manifestazione Davide Celli, consigliere comunale delegato a diritti e benessere degli animali, Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna e Donato Loria, manager del Gruppo BolognaFiere e Ceo di Events Factory Italy.

"Da Bologna vogliamo far partire un messaggio che coinvolge stakeholder ed istituzioni per costruire insieme un protocollo di best practice che mettano al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe - ha detto Loria-. Da dieci anni, la manifestazione che fa tappa in 5 città italiane quest'anno coinvolgerà anche Bologna e per l'occasione abbiamo organizzato, il 30 aprile, un'anteprima ai Giardini Margherita".

In occasione della tappa bolognese, sarà realizzato in Fiera un 'giardino tattile', un'area di forte impatto visivo, in cui cani, gatti e proprietari potranno immergersi in un'esperienza sensoriale e tattile con arredi, soluzioni e materiali dedicati a chi vive con animali domestici. "Finalmente torniamo in presenza per Fiere importanti come questa - ha spiegato Tonelli -, i dati ci dicono che ci sarà molto interesse. Sicuramente gli animali hanno svolto un ruolo fondamentale nella pandemia, aiutandoci a superare momenti difficili. Se nella nostra città, e in generale in Italia, ci fosse qualche esercizio pubblico in meno ma qualche negozio in più che propone la formazione per gli animali sarebbe molto utile". (ANSA).