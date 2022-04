Mostre: 150/o anniversario della prima biblioteca di Carpi

'Theatrum Mundi-I libri dell'Archivio Pio di Savoia' è il titolo della mostra che sarà inaugurata sabato 30 aprile alla Loria per il 150/o anniversario della prima biblioteca comunale di Carpi: l'appuntamento è alle 18.30, con la partecipazione del presidente del Regione Stefano Bonaccini. L'esposizione propone i volumi più pregiati di un fondo contenente circa 160 titoli, per far conoscere la ricchezza e la bellezza di veri tesori custoditi dalla biblioteca, luogo di studio, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio. 'Theatrum Mundi' ('Teatro del mondo' in latino) rientra nel ciclo di iniziative 'Finestre sul mondo' e sarà aperta fino al 3 settembre.

Si tratta di una raccolta libraria, risalente al '500 e '600, della famiglia Pio di Savoia, del ramo galassino, depositata nel 1899 nella Commissione di Storia Patria poi confluita nel patrimonio della biblioteca. Il percorso permette di indagare la storia della famiglia e di conoscerne interessi, cultura e studi: le opere spaziano dai libri di diritto con sontuosi frontespizi a messali rubricati in rosso e nero. Non mancano testi di letteratura e filosofia, volumi di cosmografia con incisioni di rara bellezza, numerosi trattati di architettura militare arricchiti da mappe e tavole incise. Esposte anche opere di particolare pregio e rarità, per l'importanza che rivestono nella storia del libro, per la bellezza del corredo iconografico e per la singolarità dei temi trattati, considerate vere e proprie mirabilia dell'epoca. (ANSA).