Minacce e violenze alla moglie, arrestato a Parma

Minacce e violenze nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato un 50enne residente in provincia di Parma.

L'indagine è partita dalla denuncia presentata dalla moglie ad inizio aprile, dopo 7 anni di riferite minacce e violenze.

La donna, diverse volte, per fuggire alle ire del marito, si era rifugiata nella casa dei genitori. Proprio questi ultimi, che abitano al piano di sopra, hanno fornito ai carabinieri dettagli sulla grave situazione familiare come un'amica della vittima a cui la donna aveva rivelando la vicenda tramite una chat.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, alla luce degli elementi indiziari acquisiti, sulla base delle dichiarazioni raccolte in ambito familiare, dell'acquisizione dei messaggi intercorsi tra le due amiche, ritenendo integrata la gravità indiziaria, ha disposto, nei confronti del 50enne, la misura cautelare in carcere. (ANSA).