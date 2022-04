Incidenti con più mezzi, chiusa l'A1 a Modena

(ANSA) - MODENA, 26 APR - Cinque persone ferite in un incidente stradale avvenuto verso le 18 sulla A1 in territorio Modenese, fra i caselli Nord e Sud, al chilometro 165, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e due vetture. Secondo una prima ricostruzione, uno dei mezzi pesanti sarebbe finito contro il new jersey invadendo poi la corsia in direzione Nord. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Il traffico è fermo in direzione Sud, mentre procede lentamente in direzione Nord.

All'interno del tratto chiuso il traffico bloccato ha fatto registrare 4 chilometri di coda in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna si registrano chilometri di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria. In direzione Milano il traffico transita su due corsie e si registrano 10 chilometri di coda. (ANSA).