Serie A: Sassuolo-Juventus 1-2

(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Juventus ha sconfitto 2-1 il Sassuolo a Reggio Emilia nel posticipo della 34/a giornata di serie A. Una trasferta rivelatasi complicata per la Juventus, andata in svantaggio al 39' per il decimo centro in campionato di Raspadori, ma prima dell'intervallo Dybala ha rimesso tutto in equilibrio. Nella ripresa, il Sassuolo ha creato molto ma nel finale è stato Kean a completare la rimonta. La Juve sale a quota 66, a -1 dal Napoli e dal terzo posto. (ANSA).