Recuperato un serpente rosso in un parco a Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - Un serpente rosso di un metro e mezzo che si aggirava in un giardino pubblico del Riminese ha creato preoccupazione e sabato mattina è stato segnalato alla Polizia Locale da un passante nel parco 'Alberto Sordi' di Viserba, nei pressi di via Anna Magnani.

Gli agenti della Municipale hanno contattato il Centro Recupero Animali Selvatici di Rimini: si trattava di un serpente del grano, una specie esotica non velenosa, probabilmente abbandonata da qualcuno. Il rettile è stato portato nella sede del centro, che ha trovato una persona disposta ad adottarlo.

(ANSA).