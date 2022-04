Maxi rissa con machete nel Modenese, sei giovani denunciati

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Si sono affrontati nei pressi del centro storico di Carpi, nel Modenese, in una 'maxi-rissa', in cui sono comparsi anche un machete, una mazza da baseball e altri bastoni di legno. Protagonisti della vicenda andata in scena intorno all'una della notte tra venerdì e sabato - come riporta la stampa locale di Modena - oltre dieci ragazzi, in quello che sembrerebbe essere stato uno scontro tra bande rivali in cui dopo gli screzi e gli insulti, si è passati alle mani e alla botte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato che, dopo avere rinvenuto tracce e oggetti contundenti, hanno identificato e denunciato per rissa sei cittadini stranieri, tutti maggiorenni.

A seguito della colluttazione - riportano ancora i media modenesi - cinque ragazzi, tra i 25 e i 27 anni, prevalentemente di nazionalità pakistana, si sono presentati al Pronto soccorso dell'ospedale di Carpi: i due feriti più gravemente sono stati inviati all'ospedale modenese di Baggiovara. Tra questi un 25enne cui è stata quasi amputata una mano con un colpo di machete: il ragazzo è stato ricoverato in Ortopedia in attesa di un eventuale intervento. Degli altri tre giovani giunti al Pronto Soccorso carpigiano, due sono stati medicati per ferite lievi e uno - a causa di un trauma cranico con lesione ad un orecchio - è stato condotto nel reparto di Neurologia, con una prognosi di 60 giorni. (ANSA).