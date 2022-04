Sanità: E-R prima in Italia per utilizzo Fascicolo elettronico

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - L'Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico (Fse). È quanto emerge dalla rilevazione effettuata dal ministero della Salute e da quello dell'Innovazione tecnologica e della transizione digitale, allegata allo schema di decreto sulle linee guida da adottare per il nuovo Fse.

Nato quasi 10 anni fa, nel corso dello scorso anno gli emiliano-romagnoli hanno quindi inserito nel Fse il 91,6% dei documenti e delle prestazioni erogate che fanno riferimento al cosiddetto nucleo minimo, cioè l'insieme dei documenti che riassumono la storia clinica e le condizioni di salute degli assistiti, verbali di pronto soccorso, referti e altri dati utili all'assistito o ai medici che lo hanno in cura. E' la percentuale più alta nel Paese, davanti alla Lombardia (78,2%).

In Emilia-Romagna sono 4.371.185 i fascicoli sanitari elettronici attivi, e nell'ultimo anno si è registrato un totale di quasi 83 milioni di accessi. Sempre nel 2021 più di un milione e 800mila operazioni, effettuate anche attraverso la app, sono state dedicate a prenotazioni, cambi o disdette di prestazioni sanitarie. Mentre sono oltre due milioni e mezzo le persone che hanno utilizzato in consultazione il fascicolo.

"Questo risultato premia l'aver creduto nel progetto fin dall'inizio - ha detto l'assessore alla Sanità, Raffaele Donini -, sensibilizzando le persone all'utilizzo di questo strumento, che nel tempo hanno imparato ad apprezzare, come dimostrano i numeri". (ANSA).