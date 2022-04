25 aprile: un palinsesto speciale per Lepida Tv

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Lepida Tv, la piattaforma video dell'Emilia-Romagna, aggiorna il suo palinsesto on demand con nuovi titoli e una proposta di documentari sul tema della Resistenza partigiana in occasione del 25 aprile.

All'interno della categoria 'in evidenza', infatti, sono stati inseriti i documentari 'Sabotatori' e 'Il violino di Cervarolo' di Nico Guidetti e Matthias Durchefeld, e la video intervista, realizzata da Emilia-Romagna Cultura, a Giulia Giapponesi, la regista bolognese del docu-film 'Bella ciao - Per la libertà'. Nella categoria 'raccontando', inoltre, nella sezione Der, è disponibile una selezione di dieci documentari, sempre dedicati al 25 aprile, della piattaforma 'Documentando', l'archivio del documentario italiano, realizzato dall'associazione Documentaristi Emilia-Romagna.

I nuovi titoli sono 'Una Nuova scintilla' e 'L'ultimo spenga la luce' di Rita Bertoncini, 'Caserme Rosse, il lager di Bologna' di Danilo Caracciolo e Roberto Montanari, e ette opere di Primo Giroldini: 'Storia di Mirka', 'La Quarantasettesima', 'Sovversivi: antifascisti nel parmense 1922-1943', 'Trilogia della memoria', 'Torrile in tempo di guerra', 'Luglio '44 - Storia di un rastrellamento' e 'Primavera 1944, bombe su Parma'.

Doppio appuntamento speciale anche per 'Ti Racconto l'Emilia-Romagna', il podcast dell'Assemblea legislativa. Una puntata, intitolata "25 Aprile - Ti racconto la Resistenza", ha la voce e i ricordi della staffetta partigiana Teresa Vergalli, 95 anni, le ricostruzioni storiche del professor Luca Alessandrini, la freschezza e il futuro di Carlotta Martinelli, trentunenne iscritta all'Anpi, e la carica di Dudu Morandi, cantante dei Modena City Ramblers.

Alle origini e alle innumerevoli versioni di 'Bella ciao', ai significati che ha assunto nelle varie occasioni, è dedicata la seconda puntata del podcast, "25 Aprile - 77 anni di Bella Ciao", dove parla Dudu Morandi ma anche Giulia Giapponesi, la giovane regista bolognese del documentario "Bella ciao - Per la libertà", che ripercorre la storia del canto che ha fatto il giro del mondo e la sua inaspettata presenza in una serie Tv.

(ANSA).