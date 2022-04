Sgarbi racconta Vivaldi sacro al Teatro Comunale di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 22 APR - Dopo 'Il Farnace' dello scorso dicembre, l'attenzione per la musica di Antonio Vivaldi da parte del Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara prosegue domani alle 20 con uno spettacolo dedicato a quella sacra: protagonista anche in questa occasione il direttore Federico Maria Sardelli, uno dei maggiori esperti dell'opera del compositore veneziano, a capo dell'Orchestra e del Coro Accademia dello Spirito Santo. Il concerto vedrà impegnati il soprano Silvia Frigato, il mezzosoprano Aurora Faggioli, il tenore Alessio Tosi e il basso Mauro Borgioni, assieme al critico d'arte Vittorio Sgarbi.

Lo Stabat Mater e il Dixit Dominus di Antonio Vivaldi dialogheranno con le immagini più evocative della storia dell'arte, in un'installazione scenografica curata da Lorenzo Cutùli. Il programma della serata prende avvio con il Concerto per archi in sol minore Rv 157, che anticipa il primo viaggio nell'arte. Le immagini raccontate da Sgarbi diventeranno parte integrante della scena. È poi il momento dello Stabat Mater Rv 621 e a seguire la Sinfonia per archi in si minore Rv 168, che precede il secondo appuntamento con un'altra opera d'arte scelta da Sgarbi e ispirata al Dixit Dominus Rv 594, composizione con la quale si chiude la serata e che coinvolgerà due orchestre e due cori, per un finale dal forte impatto emozionale che celebra il grande compositore.

"Sarà una serata a più dimensioni - spiega Sardelli - La musica è la prima dimensione, rappresentata con due capolavori come lo Stabat Mater e il grandioso Dixit Dominus, un salmo guerriero e luminosissimo, una delle pagine più complesse e più ricche della grande dimensione policorale veneziana. La seconda dimensione - continua il direttore - è quella visuale, storico-artistica. Sebbene sia un concerto di musica sacra, non verrà eseguito in chiesa, bensì in un teatro d'opera. La scenografia renderà Sacro Vivaldi molto più che un concerto".

